МЖД в Подмосковье перевели на усиленный режим из-за снегопада

Московскую железную дорогу в Подмосковье перевели на усиленный режим работы из-за сложных погодных условий. К ликвидации последствий снегопада привлекли более 1200 человек и специальную технику, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ликвидации последствий стихии дополнительно задействованы более 1200 сотрудников. Они очищают от снега пути, пассажирскую инфраструктуру, платформы и прилегающие к остановочным пунктам территории.

Для очистки контактной сети от налипшего снега на линии выведена спецтехника. Работают 20 локомотивов с вибропантографами и 30 машин механической очистки гололеда. Техника курсирует по специальному графику и не мешает движению поездов.

С локомотивными бригадами провели дополнительные инструктажи по работе в сложных погодных условиях. Московская железная дорога также принимает меры, чтобы вернуть в график поезда, задержанные из-за неблагоприятной погоды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.