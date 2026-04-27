Сотрудники НИКИ детства провели субботник в Подмосковье

Всероссийский субботник прошел на территории санатория НИКИ детства 25 апреля 2026 года. Для медицинского учреждения, где дети проходят лечение и восстановление, поддержание чистоты и создание комфортной среды являются важной частью ежедневной работы. Благоустроенная территория способствует спокойной атмосфере и помогает организовать досуг пациентов на свежем воздухе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.