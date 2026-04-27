В Подмосковье закрыли 44 парка из-за снегопада 27 апреля

Сильный снегопад 27 апреля привел к закрытию 44 парков в 15 городских округах Подмосковья из-за падения деревьев и ветвей. Зафиксировано 288 поваленных деревьев, пострадавших нет, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Из-за непогоды временно закрыты парки в Балашихе, Богородском, Воскресенске, Егорьевске, Домодедове, Кашире, Коломне, Королеве, Лобне, Люберцах, Орехово-Зуеве, Подольске, Реутове, Рузе и Щелкове. Всего зафиксировано 288 упавших деревьев, 90 из них уже убраны. Повреждены пять малых архитектурных форм.

В первую очередь специалисты расчищают входные группы, центральные аллеи и парковки — участки с наибольшим потоком посетителей. После обеспечения безопасности на этих территориях рабочие переходят к второстепенным дорожкам, детским и спортивным площадкам. Для предотвращения наледи и гололеда зоны обрабатывают противогололедными реагентами. Работы ведутся с учетом погодных условий.

Всего в Московской области насчитывается 219 парков культуры и отдыха и лесопарковых зон. Их содержание и оперативное восстановление после непогоды остаются одной из приоритетных задач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.