Сильный снег и ветер накроют юг Подмосковья 16 февраля

сегодня в 12:51

16 февраля с 12:00 до 23:00 в южной части Подмосковья ожидаются сильный снег, метель, порывы ветра могут достигать 17 м/с. Водителям стоит быть аккуратными из-за снежных заносов на дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В ведомстве призвали граждан быть бдительными и соблюдать правила безопасности. В случае необходимости нужно звонить по единому номеру экстренных служб — 112.

Днем 16 февраля в Москве и области ожидается от -12 до -10 градусов. Погода будет облачная. Ночью ожидается от -16 до -14 градусов.

Тем временем Воронеж начал «плыть» с утра 16 февраля. Улицы города стали реками из-за резкого потепления. Некоторые машины застряли в крупных лужах. На улицах образовались большие пробки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.