«Поплыли, красота!»: Воронеж превратился в Венецию из-за резкого потепления

Некоторые машины застряли в крупных лужах. На улицах образовались большие пробки. Ряд жителей не может покинуть территорию своих дворов.

Жители одного из ЖК Воронежа не могут выйти с территории из-за обстановки на дорогах. Также к ним не ездит общественный транспорт. Из-за этого люди не могут попасть на работу и учебу.

На опубликованных записях видно, как водители едут по огромным лужам, рискуя получить гидроудар и «утопить» авто. На парковках у жилых комплексов тоже образовались реки. Также в кадр попал автобус, который еле проезжает по воде.

В Воронеже 16 февраля воздух прогрелся до +3 градусов. На фоне этого снег начал резко таять. При этом 17 февраля температура воздуха снова может упасть до -10 градусов.

