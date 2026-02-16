сегодня в 07:24

Метель и заносы на дорогах придут в Московский регион 16 февраля

Днем 16 февраля в Москве и области ожидается от -12 до -10 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В понедельник днем в Московском регионе будет облачная погода. Ожидаются сильный снег, метель, заносы на дорогах и гололедица.

Ветер будет северный. Скорость — от 6 до 11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 м/с.

Ночью в Московском регионе ожидается от -16 до -14 градусов. Будут облачная погода, умеренный снег и гололедица.

Ветер северный. Скорость — от 6 до 11 метров в секунду.

