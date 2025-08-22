сегодня в 07:11

Сильный дождь и ветер будут в Московском регионе 22 августа

Днем 22 августа в Москве и области от 15 до 17 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России .

В Московском регионе днем 22 августа будет облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь, по области сильный. Ветер восточный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 8 до 10 градусов тепла. Ожидается облачная погода с дождем.

На востоке области он будет сильный. Ветер северный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее «желтый» уровень опасности из-за непогоды объявили в Подмосковье на 22 августа. Будут идти сильные ливни.