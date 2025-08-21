«Желтый» уровень опасности из-за дождя объявили в Подмосковье на 22 августа

В Московской области 22 августа ожидаются ливни. В связи с этим в регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения о непогоде будет действовать с 12 часов 22 августа до 21 часа того же дня. По данным синоптиков, в это время Подмосковье накроют дожди, местами сильные.

В Москве тем временем осадков в пятницу не ожидается.

«Желтый» — это второй уровень опасности, он предупреждает граждан о потенциально опасной погоде.

Также он объявлен в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областях.