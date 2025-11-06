Сильные магнитные бури зафиксированы на Земле в четверг

В четверг Землю накрыли сильные магнитные бури. Они произошли в результате выброса плазмы от солнечных вспышек, которые были 2-3 суток назад, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале .

Бури начались около полуночи по московскому времени и все еще продолжают идти. Сейчас их мощность колеблется от G2 до G3, то есть от средних до сильных бурь.

Вспышки на Солнце, произошедшие 2-3 суток назад, привели к тому, что облака плазмы выбрасываются сейчас не радиально, а в исходном смещении в сторону нашей планеты. Также у них большие углы распространения и скорости. Из-за этого прогноз малоприятен — сильные магнитные бури будут и в пятницу.

7 ноября к Земле начнут приходить основные массы выброшенной плазмы. Геомагнитные возмущения станут еще сильнее — прогнозируется, что геомагнитный индекс Kp будет G4-G5.

