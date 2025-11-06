Ученые прогнозируют геомагнитные возмущения уровня G4-G5

Земля готовится к встрече с мощнейшей за последние месяцы солнечной бурей — в пятницу, 7 ноября, магнитосфера планеты столкнется с двойным ударом плазменных облаков.

Как подтвердила Лаборатория солнечной астрономии, первый выброс от вспышки M7.4 достигнет Земли около 12:00 по московскому времени, а второй, более мощный и скоростной (M8.65), догонит и усилит его воздействие.

Это первые вспышки высшего класса X с середины июня, ознаменовавшие выход на видимую сторону Солнца нескольких активных мест. Моделирование предсказывает экстремальные геомагнитные бури уровня G4 с вероятностью достижения максимального уровня G5, что может вызвать нарушения в работе энергосистем, навигационных спутников и радиосвязи.

Ученые отмечают, что текущий всплеск солнечной активности может продолжиться в ближайшие 10 дней, поскольку к центру солнечного диска приближаются новые центры взрывной активности, ранее наблюдавшейся на обратной стороне светила.