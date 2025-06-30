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Сильные дожди и ветер ожидаются в Московском регионе 30 июня

30 июня в Московском регионе ожидается облачная и дождливая погода. Местами осадки будут сильными, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем ожидается 15–17 градусов тепла. Ветер будет дуть западный и северо-западный, местами его порывы будут достигать 17 м/с. Атмосферное давление составит 729 мм рт. ст.

Ночью температура опустится до 10–12 градусов. Порывы северо-западного ветра могут достигать 15–20 м/с. Облачная и дождливая погода сохранится.

По данным синоптиков, в Москве с 29 июня по 1 июля ожидаются дождь, гроза и сильный ветер. Жителей призвали быть внимательнее и осторожнее. В случае опасности можно звонить по номерам 101, 112, 8 (495) 637-31-01.