Ливень, гроза и ураган обрушится на Москву с 29 июня по 1 июля

По данным синоптиков, в Москве в ближайшие три дня ожидается дождь, гроза и сильный ветер. Жителей призвали быть внимательнее и осторожнее, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

При грозе порывы ветра будут усиливаться до 17 м/с. Непогода продлится в Москве с 29 июня по 1 июля.

Автолюбителям порекомендовали избегать опасных маневров и не парковать машины вблизи деревьев. Пешеходам напомнили, что оставлять детей без присмотра нельзя. Также им посоветовали обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции.

В случае опасности можно звонить по номерам 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

Между тем Гидрометцентр предупредил о рекордно низких температурах для конца июня. Так, в центре России 30 июня и 1 июля ночью столбики термометров покажут всего от плюс 5 до плюс 10 градусов.