Сильное похолодание ожидается в Свердловской области на выходных

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается резкое снижение температуры, которое начнется уже 15 декабря, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

13 декабря утром жители региона столкнулись с обильными снегопадами, количество снега может достигнуть 10-15 см. Метеорологи предупреждают о сильном похолодании, которое ожидается в области.

По словам метеоролога Алексея Пулина, холодный воздух начнет поступать в Свердловскую область в результате прохождения циклона.

«В тылу циклона, на этот раз с запада, на территорию Свердловской области начнет поступать холодный воздух. В течение дня 14 декабря температура будет понижаться, пик похолодания придется на воскресенье и на ночь понедельника», — заключил эксперт.

Между тем в ночь с 13 на 14 декабря можно будет увидеть метеорный поток Геминиды. Он станет самым мощным за год — в течение часа можно будет наблюдать до 150 метеоров.