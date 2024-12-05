Названа дата «звездного дождя» на Урале

В ночь с 13 на 14 декабря произойдет метеорный поток Геминиды, который смогут наблюдать жители Свердловской области. В этот день также будет практически абсолютно полная Луна, сообщает «Царьград» со ссылкой на Международную метеорную организацию (The International Meteor Organization — IMO).

Грядущий поток Геминиды станет самым мощным за год. В течение часа можно будет увидеть до 150 метеоров.

Чтобы процесс наблюдения за «звездным дождем» стал более атмосферным, рекомендуется выехать за город, где нет обильного освещения и Луна не засвечивает небо.

В основном Геминиды бывают белого цвета, однако порой они могут иметь яркий окрас, например, красный или зеленый. Они появились из осколков астероида.

Прошлогодний метеорный поток Геминиды тоже проходил в середине декабря.