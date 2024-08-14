Силами ПВО уничтожены несколько украинских беспилотников в Воронежской области

Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько украинских беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.