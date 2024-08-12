ВС РФ предотвратили массированную атаку украинских беспилотников

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Минобороны: за ночь ВС РФ сбили 18 украинских БПЛА в трех областях России

За ночь отечественным войскам противовоздушной обороны удалось обнаружить и ликвидировать 18 беспилотников самолетного типа ВСУ. Из них 11 целей уничтожили над Курской областью, две над Воронежской, пять над Белгородской.

Атаки наносились противником в течение ночи. Однако попытки ВСУ нанести урон объектам на российской территории были пресечены.

Ранее украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В той атаке пострадал мирный житель.