Шутка из фоторедактора: Кравцов оправдался за «празник» для «Артека»

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что фото его поздравления детскому лагерю «Артек» с ошибкой в слове «праздник» — шутка, которую кто-то сделал в фоторедакторе, а затем ее «разнесли» СМИ, сообщает ТАСС .

До этого в Сети завирусилась фотография якобы поздравления Кравцова лагерю «Артек» со 100-летием. На снимке в автографе, оставленном главой Минпросвещения, в слове «праздник» была пропущена буква «д».

Кравцов считает, что кто-то захотел над ним подшутить. Некий человек сделал картинку и начал ее везде публиковать. Потом снимок подхватили Telegram-каналы, и случилась «сенсация» на ровном месте.

Министр просвещения РФ пригласил всех в «Артек». Также он еще раз поздравил детский лагерь с праздником.