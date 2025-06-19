Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов допустил орфографическую ошибку, когда оставлял автограф в лагере «Артек», сообщает Baza . Судя по фото, министр написал фразу «с праздником» с пропущенной буквой «д», то есть «с празником».

По данным издания, инцидент произошел во время личного визита министра и зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко в «Артек». Чиновники приехали в дворец Суук-Су в Гурзуфе, чтобы поздравить детский лагерь со 100-летним юбилеем.

Как пишет Baza, в ходе визита Кравцов решил оставить автограф на память. Он написал: «С празником, дорогой Артек. С юбилеем!» После этого автограф повесили на стену вместе с фотографией министра просвещения.

Пресс-секретарь Сергея Кравцова заявил, что министерство опубликует «ответ» по данной ситуации. Заявление обнародуют сегодня, 19 июня.