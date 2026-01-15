Шурин экс-мэра Москвы Лужкова, осужденный за мошенничество, вышел на свободу

Осужденный за покушение на мошенничество шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Виктор Батурин отсидел в колонии менее половины срока и вышел на свободу, сообщает «112» .

Батурина задержали 1 июля 2021 года. По данным следствия, он хотел украсть 25% акций строительной компании «Интеко» у своей сестры Елены, которая является вдовой экс-мэра Москвы Лужкова.

Чтобы заполучить активы, фигурант обратился в Арбитражный суд. Там он предъявил договор с сестрой, который ее представители назвали поддельным. Батурина обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Свою вину мужчина не признал. В 2023 году он получил шесть лет колонии общего режима.

Фигурант отсидел менее половины срока. 15 января стало известно, что он вышел на свободу.

Батурин уже был под следствием несколько раз. В 2008 году на него завели дело за угрозу убийством в отношении его бывшей жены Яны Рудковской. Также он отбывал наказание за мошенничество из-за продажи двух векселей «Интеко-агро» и «Интеко» предпринимателю из Великобритании. Тогда он тоже вышел по УДО.

