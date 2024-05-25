Штурмовики Су-25 ударили по опорным пунктам и живой силе ВСУ

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Бронированные дозвуковые штурмовики Су-25 ВКС России нанесли ракетные удары по опорным пунктам и живой силе украинской армии в зоне ответственности «Центральной» группировки войск. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба министерства обороны РФ.

На кадрах видно, как российские истребители совершают боевой вылет и наносят удары неуправляемыми авиационными ракетами по позициям противника. Поражение целей зафиксировано с помощью беспилотника.

Ранее штурмовики Су-25 поразили живую силу и замаскированную военную технику украинской армии в зоне СВО. Российские военнослужащие нанесли удары в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции.