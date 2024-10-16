Штурмовики Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области

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Как сообщили в Минобороны РФ, личный состав и бронетехнику противника были уничтожены.

Отмечается, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям. После нанесения удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ситуация складывается таким образом, что страна уже, очевидно, может не ждать, что союзники откроют «второй фронт».