Стало известно, как изменился офисный дресс-код в России к 2025 году

Ювелирный бренд SOKOLOV и сервис Зарплата.ру выяснили, как россияне подбирают украшения, адаптируют гардероб под рабочие требования и насколько готовы к смелым стилевым решениям в офисах. Об этом сообщает Газета.ru .

Украшения по-прежнему играют значительную роль в деловом образе. Большинство (53%) выбирают лаконичные варианты — тонкие цепочки, строгие часы или небольшие серьги. 17% рассматривают аксессуары как способ показать индивидуальность. Совсем отказываются от украшений лишь 8% опрошенных.

Отношение к макияжу стало более свободным: 37% отмечают, что он допустим, но не обязателен, а 29% говорят, что в их компаниях на это не обращают внимания. При этом треть респондентов убеждены, что макияж — неотъемлемая часть профессионального вида, а 10% чувствуют негласное давление со стороны коллег или начальства.

Татуировки, пирсинг и яркие детали в образе теперь воспринимаются спокойнее. 62% опрошенных считают, что если это не нарушает рабочий процесс и не отпугивает клиентов, то запретов быть не должно. 30% сохраняют настороженность, а 8% по-прежнему видят в этом несоответствие дресс-коду.

Аккуратность ценится выше, чем униформа. 43% уверены, что стиль — личное дело каждого, главное — выглядеть опрятно. 25% добавляют, что все же ожидается умеренность в деталях. Жесткие правила — редкость: только 9% сталкивались с запретами на бороды, макияж, длину волос и другие элементы.

Работа влияет на гардероб: 70% респондентов покупали вещи специально для офиса, чаще всего ограничиваясь парой универсальных предметов или аксессуарами. Полностью сменили стиль лишь 15%, а 14% предпочитают комфорт.

Со смелыми образами многие не спешат: 40% избегают экспериментов из-за консервативных норм на работе. 25% позволяют себе больше вольностей по пятницам или в дни без встреч. 22% опасаются осуждения, а 13% смело выделяются и наслаждаются этим.