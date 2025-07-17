В Домодедове обсудили актуальные вопросы благоустройства и ремонта дорог

На еженедельном оперативном совещании в администрации городского округа Домодедово подвели итоги работы коммунальных служб и наметили планы на ближайшее время, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Как сообщила генеральный директор «Каширского регионального оператора» Марина Мезенцева, за минувшую неделю в округе вывезено более 32 тысяч кубометров отходов, из которых 35% составил крупногабаритный мусор. Однако, по ее словам, остается актуальной проблема запаркованности контейнерных площадок.

«Сегодня в списке 17 адресов, где движение мусоровоза затруднено. Выработаем пути решения по каждому случаю», — отметила глава Домодедова Евгения Хрусталева.

По информации Александра Казакова, начальника управления № 4 МБУ МО «Мосавтодор», продолжается ремонт региональных дорог. В работе находится участок ММК — Шахово — Гальчино — Сырьево. Работы идут по графику, без сбоев. В августе приступят к ремонту участка дороги по Каширскому шоссе.

Кроме того, продолжается второй этап борьбы с борщевиком Сосновского вдоль Каширского шоссе. На этой неделе начнутся работы на участке дороги Растуново — Барыбино.

Как доложил директор МУП «Теплосеть» Александр Качалов, в штатном режиме ведутся работы по подготовке к осенне-зимнему периоду.

«С профилактического ремонта возвращаются 27 объектов, девять уходят на плановое обслуживание», — сообщил Качалов.

Также стало известно, что в четверг межведомственная комиссия проведёт плановую проверку загородных детских лагерей на территории округа. Проверка направлена на обеспечение безопасности и комфортного отдыха детей в летний период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.