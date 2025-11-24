Штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях могут вырасти до 1 млн рублей

Депутат от фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный предложил законопроект, согласно которому штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях вырастут до 1 млн рублей, пишут « Известия ».

По его словам, сегодняшний штраф в 2,5 тыс. рублей никого не останавливает.

Он отметил, что блогеры все равно замещают рекламу в запрещенных социальных сетях.

«Для них это символическая сумма по сравнению с доходом от интеграций, где фигурируют сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей», — подчеркнул он.

Предлагается установить штраф для граждан от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, для должностных лиц — от 80 тыс. до 150 тыс., для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн.

Ранее на российского юриста-блогера подали в суд из-за того, что она опубликовала в Instagram* рилс-отзыв об отеле в Краснодарском крае. Этот случай — первый в России, когда дело заводят из-за рекламы в запрещенной соцсети.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

