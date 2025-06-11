Штраф за распитие алкоголя на детских площадках в РФ могут увеличить в 10 раз

В России может в десять раз вырасти штраф за распитие алкогольных напитков на детских площадках. Эту инициативу предложили в Госдуме, сообщает SHOT .

Сегодня за пьянство в неположенных местах предусмотрен штраф в размере 500 рублей — 1,5 тыс. рублей.

Как считает Сергей Миронов из «Справедливой России», данное наказание слишком незначительное, поэтому от нарушений никого не останавливает.

«Сидят, шумят, распивают, детей и родителей на площадках как будто бы не замечают, и начинаются конфликты с жалобами участковым и вызовами нарядов полиции», — сказал Миронов.

Парламентарии предложили повысить минимальный штраф в 10 раз — до 5 тыс. рублей. Если не поможет, тогда, по словам Миронова, надо будет увеличивать еще.

Ранее депутат Брянской облдумы, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что продажу алкоголя необходимо запретить на расстоянии в 50 м от образовательных и медицинских учреждений, чтобы оградить детей от спиртного.