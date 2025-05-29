50 м от учебных заведений: депутат рассказал, как оградить детей от алкоголя

Депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил о том, что продажу алкогольной продукции необходимо запретить в 50 метрах от образовательных и медицинских учреждений, чтобы оградить детей от алкоголя, сообщает NEWS.ru .

Как отметил эксперт, спиртное становится причиной большинства проблем, особенно когда распитие происходит рядом с молодым поколением. Поэтому в Брянске введен запрет на продажу алкоголя на расстоянии 50 метров от образовательных, медицинских, культурных и спортивных учреждений, а также вокзалов и аэропортов.

«Мера направлена на защиту детей и молодежи от негативного воздействия алкоголя и создание более здоровой и безопасной среды для жителей города. Я считаю эту меру абсолютно правильной и своевременной. Мы все видим, сколько проблем приносит алкоголь, особенно вблизи мест, где находятся дети и молодежь», — заявил Иванов.

Специалист добавил, что для поддержки малого бизнеса и предпринимателей продажа спиртного разрешается в радиусе 30 метров от многоквартирных домов, если площадь зала для посетителей в торговой точке не превышает 50 квадратных метров.

Депутат выразил уверенность в том, что такая практика необходима на территории всей страны. России необходимы единые стандарты и ограничения для борьбы с алкоголизацией населения.