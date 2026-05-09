Штормовое предупреждение объявлено на Урале из-за сильного ветра

Штормовое предупреждение объявлено на Урале. В регионе сильнейший ветер валит деревья и рвет линии электропередачи, сообщает Baza .

По всей Свердловской области ожидается ветер до 20 м/с, а также град и ливень. Из-за непогоды частично остались без электроэнергии районы Чкаловский и Орджоникидзевский в Екатеринбурге, где ветер повалил дерево на линии электропередачи. В настоящее время специалисты устраняют последствия аварии.

Порывы ветра опрокидывают остановки и светофоры, у маршрутного автобуса вырвало люк на крыше — водитель остановил машину и отправился на его поиски, пока пассажиры ожидали продолжения поездки. Также сильный ветер опрокинул биотуалеты на стройплощадке в Новокольцовском.

Кроме того, на улице Пархоменко в Екатеринбурге оборваны троллейбусные провода, в Юго-Западном районе дерево упало прямо на припаркованную машину, на Химмаше сломанные деревья завалили несколько подъездов многоэтажки.

В Челябинской области из-за непогоды под вопросом праздничный салют — из-за сильнейшего ветра и осадков запускать фейерверк нельзя по технике безопасности.

