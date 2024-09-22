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Шредер: тем, кто считает возможной победу над Россией, следует вспомнить историю

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер призвал к переговорам с Россией по ситуации на Украине и посоветовал тем, кто считает возможной военную победу над РФ, вспомнить историю, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Welt.

«От Наполеона до Гитлера — все потерпели неудачу из-за этого», — сказал он.

По его словам, самым реалистичным сценарием достижения мира в этом конфликте являются переговоры и достижение компромиссов с Россией.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий потребовал от генассамблеи ООН отказаться от плана Владимира Зеленского. Предложения украинской стороны могут привести к нарастанию противостояния.