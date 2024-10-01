SHOT: жизнь актера Василия Ливанова удалось спасти
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Жизнь 89-летнего актера Василия Ливанова удалось спасти в результате операции, сообщает SHOT.
У звезды «Шерлока Холмса» был уже третий по счету инфаркт мозга. На данный момент Ливанов находится в реанимации после операции по удалению тромба, который представлял смертельную опасность.
Отмечается, что актер пребывает в ясном сознании, он может самостоятельно дышать. Медики наблюдают за его состоянием, они фиксируют положительную динамику.
Василия Борисовича госпитализировали в Москве после того, как ему стало плохо 29 сентября. Актера доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского. Он перенес операцию.