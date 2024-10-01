SHOT: жизнь актера Василия Ливанова удалось спасти

У звезды «Шерлока Холмса» был уже третий по счету инфаркт мозга. На данный момент Ливанов находится в реанимации после операции по удалению тромба, который представлял смертельную опасность.

Отмечается, что актер пребывает в ясном сознании, он может самостоятельно дышать. Медики наблюдают за его состоянием, они фиксируют положительную динамику.

Василия Борисовича госпитализировали в Москве после того, как ему стало плохо 29 сентября. Актера доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского. Он перенес операцию.