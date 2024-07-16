SHOT: родители забили тревогу из-за детей-квадроберов, прыгающих у воды

Родители российских школьников обеспокоены тем, что дети надевают маски животных и идут прыгать у воды, чтобы снять тиктоки, сообщает SHOT .

Школьники, изображающие собачек и кошек, все чаще стали обсуждать новые места встречи в специально созданных чатах. Так, во время летней жары они переместились к прудам и рекам, где проводят время без присмотра взрослых.

Квадроберы плавают по-собачьи, барахтаются в прохладной воде и отряхиваются, копируя поведение животных. При этом они снимают тиктоки.

Родители забили тревогу из-за такого поведения детей. Они считают, что странное купание в водоемах без присмотра взрослых может рано или поздно привести к трагедии.

Квадроберы — это дети и подростки, которые с помощью масок и хвостов на резинке наряжаются в животных и стараются им подражать.

Ранее психолог Ковалева заявила, что если ребенок постоянно передвигается на четвереньках, ест как животное и утверждает, что он кот, пес или черепаха, то родителям стоит бить тревогу и обращаться к специалисту.