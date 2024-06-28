Психолог Ковалева объяснила, стоит ли переживать при увлечении ребенка фурри

Некоторые молодежные увлечения вызывают недоумение у старшего поколения. Среди молодых людей сейчас набирают популярность такие направления, как квадробика и фурри, сообщила РИАМО руководитель центра компетенций Института дополнительного профессионального образования, кандидат психологических наук Юлия Ковалева.

В РФ День молодежи отмечается в последнюю субботу июня. В этом году — 29 июня. Российская молодежь — это 37 млн человек в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет около 25% населения (по данным на текущий год).

Она пояснила, что обе молодежные субкультуры связаны с животными. Поклонники фурри одеваются в костюмы животных из мультфильмов или комиксов, также они общаются от лица персонажа. А квадробика напоминает вид спорта: дети и подростки перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных: для полного «погружения» в роль используются маски, накладные лапы и хвосты.

«Прежде чем паниковать, родителям нужно понять, насколько далеко заходит дело. Если ребенок несколько раз в неделю проводит время со сверстниками и в процессе игр они создают свою вселенную с персонажами и событиями — это нормально», — подчеркнула Ковалева.

По ее словам, в театральных кружках для развития актерского мастерства подростка могут попросить изобразить какое-нибудь животное или даже насекомое. И чем убедительнее у него это получится, тем лучше.

«Но если ребенок постоянно передвигается на четвереньках, ест как животное и утверждает, что он кот, пес или черепаха, лучше обратиться к специалисту», — сказала психолог.

Как уточнила собеседница, родителям следует насторожиться, если хобби занимает все свободное время ребенка, появились изменения в поведении — замкнутость или, наоборот, чрезмерная активность. В этом случае также стоит обратиться к специалисту. Важно установить правила общения с подростком, не «подыгрывать» ему, а объяснить, что в разных ситуациях нужно вести себя уместно.