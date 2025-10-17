SHOT: отец Илона Маска посетит Казань 19 октября

Отец известного американского бизнесмена Илона Маска в воскресенье планирует посетить Казань. Это второй город в России, который посетит Эррол Маск, сообщает SHOT .

Маск старший рассказал, что столица Татарстана привлекательна местными университетами и развитием искусственного интеллекта в Иннополисе. Также он отметил, что в ближайшее время Россию может посетить и Илон.

«Он бывал в России. Возможно, приедет еще раз. Илон постоянно в пути. Он постоянно летает. Так что, знаете, в ближайшее время он может оказаться здесь», — сказал Эррол.

Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о желании умереть на Марсе, который назвал назвал американской территорией.

