Илон Маск заявил о желании умереть на Марсе

Илон Маск: я умру на Марсе, который является частью Америки

В социальной сети X американский бизнесмен Илон Маск высказал мысль о возможности своей смерти на Марсе, который, по его мнению, является американской территорией, сообщает «Царьград» .

«У меня один паспорт сейчас и навсегда: США. Я буду жить и умру здесь. Или на Марсе (часть Америки)», — написал он.

Данное заявление привлекло внимание общественности, однако Маск не предоставил каких-либо деталей или уточнений относительно этой идеи.

Несмотря на отсутствие пояснений относительно заявления о принадлежности Марса к США, можно предположить, что Маск уже видит эту планету как часть территории страны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.