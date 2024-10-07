SHOT: новый «чародей» Коновалов «лечит» россиян буклетами со своим фото

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В России набирает популярность модный «чародей» Сергей Коновалов. Он весьма известен среди людей и даже собирает стадионы, сообщает SHOT .

70-летний Коновалов обещает избавить от самых разных недугов. Встречи, на которых производится «лечение», «чародей» называет творческими вечерами.

Коновалов использует так называемое «информационно-энергетическое» учение собственной разработки. Тем, кто хочет излечиться, нужно прикладывать к своему телу буклеты с фотографиями «чародея», а также дышать на воду.

Благодаря этому на организм «оказывает влияние» некая «сфера» — Бог. Себя Коновалов называет «его проводником».

Фанатов у «чародея» много. На его мероприятия приходят в среднем около 5 тыс. человек.

Ранее движение «Сорок сороков» сорвало сеанс гипнотизера Анатолия Кашпировского. Также его назвали мошенником.