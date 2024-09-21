Гипнотический сеанс Кашпировского сорвали буйные общественники

Члены общественного движения «Сорок сороков» пришли на выступление популярного в России гипнотизера Анатолия Кашпировского и устроили скандал. Они сорвали выступление, сообщает SHOT .

На сеансе Кашпировский проводил ритуал, согласно которому, всех присутствующих в зале должны были ввести в транс. После чего вылечить от любых проблем со здоровьем.

В этот момент члены движения «Сорок сороков» вошли в зал и начали срывать выступление Кашпировского. Они обзывали мужчину мошенником и даже вслух молились, чтобы «остановить демонов».

Но Кашпировского защищали его фанаты. Они обступили гипнотизера и заявляли, что мужчина «лечит лучше других врачей».

Клинический психолог Игорь Мартынов объяснил популярность Анатолия Кашпировского. По его мнению, такие люди становятся популярны, поскольку к ним приходят россияне, ищущие смысл жизни.