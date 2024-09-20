Клинический психолог объяснил внезапную популярность Кашпировского

Популярность различных инфоцыган, магов и колдунов, в том числе Анатолия Кашпировского, можно объяснить с точки зрения психологии несколькими факторами. Среди них поиск смысла, эскапизм, влияние социума, сообщил РИАМО клинический психолог, аналитический психотерапевт Игорь Мартынов.

«Во-первых, людям нужен поиск смысла и уверенности: когда мы находимся в условиях неопределенности, особенно в кризисные времена, люди стремятся к смыслам и опорам», — сказал Мартынов.

Он добавил, что маги и инфоцыгане предлагают быстрое решение, простые ответы на сложные вопросы, что создает иллюзию контроля над жизненными обстоятельствами.

«Во-вторых, так называемый эскапизм: колдуны и их „сеансы“ дают иллюзию убежища, возможность уйти от реальности и погрузиться в мир чудес, где есть надежда на улучшение жизни. Третий немаловажный фактор — это влияние группы. Если кто-то в кругу общения начинает верить в магию, астрологию, исцеление, создается эффект толпы», — объяснил психолог.

Мартынов уточнил, что у людей возникают когнитивные искажения. Лидеры сект и гуру играют на желании людей быть услышанными, получить поддержку и утешение. Откровения, советы или даже приказы-установки могут казаться легким путем к решениям, без необходимости глубокого анализа.

«Все это подкрепляется какими-то примерами, доказательствами, подтверждениями чудотворных способностей, что еще сильнее убеждает людей довериться, хотя они изначально находятся в уязвимом положении, так как пришли за помощью», — отметил специалист.

По его мнению, сегодня популярность магов и инфоцыган во многом подогревается интернетом и социальными медиа, где такие практики активно распространяются и освещаются. Поэтому сочетание эмоциональных потребностей, социальных факторов и особенностей нашего восприятия делает подобные явления привлекательными для многих людей.

«Единственная мера профилактики мракобесия — это популяризация науки, аргументированная, яркая и интересная дискредитация невежества, развитие критического мышления, распространенность и доступность психологической/психотерапевтической помощи и контроль за ее оказанием», — заключил Мартынов.