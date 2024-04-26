Шойгу уверен в достижении всех целей СВО вопреки помехам Запада

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Шойгу: в зоне СВО российская армия достигнет всех поставленных целей

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки Запада нанести России стратегическое поражение никак не смогут помешать достижению всех целей специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба ведомства .

«Российские Вооруженные силы продолжают эффективно вести специальную военную операцию. Все ее цели будут достигнуты», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что получаемый опыт позволяет оптимизировать боевую работу армии и в том числе улучшает оборонно-промышленный комплекс страны. Поэтому все попытки Запада помешать достижению поставленных целей бесперспективны.

Ранее Шойгу заявил, что войска НАТО оказались уже слишком близко к российским границам, а это создает дополнительные угрозы государственной безопасности.