Шойгу: НАТО вплотную приблизилось к границам России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска НАТО оказались уже слишком близко к российским границам, сообщает ТАСС.

Глава Минобороны России отметил, что это создает дополнительные угрозы безопасности.

По его словам, такие действия показывают, что западным странам нельзя верить. При этом Россия старается не вмешиваться в дела и политику других государств.

После распада СССР продолжается расширение Североатлантического альянса на восток, констатировал Шойгу. При том, что в 90-х годах РФ обещали, что этого не будет, прошло уже 6 волн расширения НАТО.