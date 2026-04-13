«Возвращение общественно полезного труда в школы имеет свои плюсы и минусы. Плюсы в том, что во время таких работ дети сплачиваются, коллектив становится более цельным. Дети понимают: если сами напачкали, сами убираем, значит, формируется установка не создавать лишнюю грязь. Также это формирование практических навыков — самообслуживание, работа в команде, умение договариваться друг с другом», — сказала Нилова.

Она добавила, что также один из плюсов — повышение престижа рабочих профессий и уважение к ним. И, конечно, укрепление дисциплины.

«Но есть и минусы. Сейчас дети сильно загружены учебой, возможна перенагрузка и снижение успеваемости. Кроме того, есть риск, что такой труд будет восприниматься как наказание: напачкали — пришли убираться. Здесь очень тонкая грань. Однозначного мнения не существует, потому что все зависит от конкретного коллектива. Если дети готовы помогать, убираться, участвовать в совместной деятельности, как раньше ездили, например, на картошку ради сплочения, такой коллектив можно привлекать к общественному труду», — отметила специалист.

Нилова предупредила, что, если класс не сплоченный, возникают сомнения и сопротивление, заставить детей сейчас крайне сложно. Они юридически подкованы и могут воспринимать это как нарушение своих прав.

«Поэтому в каждом случае нужно смотреть на класс и на родителей — готовы ли они к тому, чтобы дети участвовали в такой деятельности. Однозначного ответа, хорошо это или плохо, на данный момент нет», — заключила специалист.

Ранее в Общественной палате выступили с инициативой возродить в российских школах практику общественно полезного труда. Речь идет в том числе о дежурствах в классах, а также о работах на пришкольной территории.

