В школы РФ могут вернуть трудовую повинность без согласования с родителями

В Общественной палате выступили с инициативой возродить в российских школах практику общественно полезного труда. Речь идет в том числе о дежурствах в классах, а также о работах на пришкольной территории, об этом рассказала член ОП России Ольга Павлова, пишет ТАСС .

«Предлагается вернуть в школу общественно полезный труд без обязательного согласования с каждым родителем. Труд в школе — это дежурство по классу, уборка кабинетов после уроков (своей парты, доски, подготовка класса к следующему уроку), уход за растениями в классе и рекреациях, это облагораживание школьной территории — уборка листвы, посадка деревьев и цветов, уход за пришкольным участком, работа в школьном саду (огородах), зимняя расчистка дорожек», — пояснила Павлова.

Как отметила член ОП, предложение о возрождении этой практики имеет серьезные основания в педагогической системе советского воспитателя Антона Макаренко. Павлова заявила, что для Макаренко уборка была не просто методом наведения чистоты, а средством воспитания коллективного духа. Во время такой работы ребенок осознавал: порядок в классе необходим ему и его одноклассникам, а цветы у школы — это красота, которую они создали сами.

Павлова подчеркнула, что восстановление в школах общественно полезного труда без обязательного персонального согласования с родителями — это движение в сторону педагогической методики, проверенной временем.

При этом основное, что необходимо учитывать в настоящее время: этот труд не должен быть принудительной обязанностью, а стать органичной, уважаемой и осознанной составляющей школьного быта, проникнутой вниманием к общему благу и духом коллективизма, подчеркнула Павлова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.