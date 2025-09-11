Школьные страхи: как помочь ребенку справиться с тревогой

Страх — естественная часть взросления, но школьная жизнь порождает особые виды тревог, которые меняются вместе с ребенком. По данным исследований, около 3,5% ребят испытывают настоящую фобию перед школой. Важно знать, какие страхи характерны для разных возрастов и как на них реагировать, сообщила РИАМО врач-невролог, детский невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Степаненко.

Страхи в зависимости от возраста

По словам эксперта, в начальной школе главным страхом становится боязнь несоответствия ожиданиям. Когда во втором классе появляются оценки, у многих детей формируется убеждение: «Меня любят только за пятерки». Это создает почву для психосоматических реакций — ребенок может действительно начать болеть перед контрольными. Мудрый педагог способен превратить этот период в возможность научиться воспринимать ошибки как обратную связь, а не как катастрофу.

«Переход в среднюю школу приносит новые вызовы. Один учитель сменяется множеством преподавателей с разными требованиями, а социальные страхи выходят на первый план. Подросток начинает болезненно переживать: „Как я выгляжу? Какое место занимаю в классе? Что обо мне думают?“. Именно в этот период часто проявляется глоссофобия — страх публичных выступлений, который некоторые сравнивают со страхом смерти», — рассказала невролог.

Особую тревогу вызывают экзамены. Важно понимать: здоровый стресс мобилизует, но, когда страх перед ЕГЭ или ОГЭ становится навязчивым, это может привести к серьезным последствиям. Печальная статистика показывает всплеск подростковых суицидов в мае-июне — периоде сдачи экзаменов. Часто корень проблемы — в завышенных ожиданиях родителей, которые видят в результатах тестов единственный путь к успеху.

Что делать, если ребенок боится школы?

«Прежде всего — найти доверенного взрослого. Им может стать не только родитель, но и учитель, школьный психолог, старший брат или сестра. Главное — дать понять ребенку, что его переживания нормальны и преодолимы. Театральные кружки, психологические группы, совместное чтение книг — все это может помочь мягко преодолеть страхи», — заявила Степаненко.

Особого внимания требуют случаи буллинга. Ребенок-жертва редко жалуется сам — этому мешают страх и низкая самооценка. Родителям стоит быть внимательными к косвенным признакам: нежеланию идти в школу, потере вещей, частым «болезням». В таких ситуациях важно не обесценивать переживания ребенка, а вместе искать выход.

«Помните: школьные страхи временны. Задача взрослых — не устранить все тревоги (это и невозможно), а научить ребенка с ними справляться. Когда мы принимаем детские страхи всерьез, но не делаем из них катастрофы, мы помогаем вырасти человеку, который умеет жить в неидеальном мире и находить в нем свою дорогу», — заключила специалист.