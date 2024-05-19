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Школьница, тело которой нашли в парке Москвы, состояла на учете в психдиспансере

Школьница 2010 года рождения, которая погибла, предположительно, от отравления психотропными веществами в столице, состояла на учете в психоневрологическом диспансере, сообщает РИА Новости .

Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Ранее в лесопарке около Большого Купавенского проезда на востоке столицы было найдено тело девочки, которая пропала 17 мая. О ее исчезновении заявила мать.

В пресс-службе ГСУ СКР отметили, что рассматривается версия о смерти из-за отравления психотропными веществами.

Ее подругу, с которой девочка гуляла, нашли 18 мая без сознания и доставили в больницу.

Точную причину смерти школьники специалисты установят по результатам проводимой судебно-медицинской экспертизы.