Школьница Можайска стала финалисткой Всероссийского конкурса чтецов

Вероника Щекочихина, ученица 7 класса школы «Гармония» г. Можайска, стала одной из лучших чтецов России, выступив в финале очного этапа Всероссийского конкурса стихов «В невесомости слов» прямо под куполом звездного неба — в планетарии г. Верхняя Пыжма. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс, направленный на поддержку литературного творчества среди детей, подростков и взрослых со всей страны, собрал настоящих любителей декламации со всей страны. Поэтические произведения, прозвучавшие в финале в пространстве планетария, объединили художественное слово и атмосферу космоса.

Выступление можайской школьницы высоко отметило профессиональное жюри. Научный сотрудник по работе с детьми, управляющий планетария Александр Суворов выразил свои симпатии выступлению Вероники, провел для нее дополнительную экскурсию по планетарию и пожелал идти вперед и никогда не сдаваться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.