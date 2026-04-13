Школьница из Рузского округа поучаствовала во флешмобе в Крыму

Школьница из Рузского муниципального округа Полина Краснова 12 апреля приняла участие в международном флешмобе ко Дню космонавтики в лагере «Артек» в Крыму. В акции участвовали 3500 детей из разных стран, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Флешмоб прошел на территории международного детского центра «Артек». Участниками стали 3500 артековцев из России, Белоруссии, Франции, Турции, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

На футбольном поле ребята выстроились в масштабную живую композицию «Мы ПЕРВЫЕ в космосе! Спасибо, Юра! 1961–2026. Артек гордится». Надпись была видна с высоты птичьего полета и стала центральным событием празднования Дня космонавтики.

«Это невероятное достижение – представлять наш Рузский округ на таком высоком уровне! Участие в международном проекте среди лучших ребят со всего мира – настоящая честь. От всей души хочу пожелать Полине дальнейших успехов, новых побед, исполнения всех мечтаний и ярких достижений», – отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

