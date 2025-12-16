Школьники в Химках изготовили экоигрушки для новогодней елки на мастер-классе

В Химках 16 декабря прошел мастер-класс по созданию новогодних экоигрушек, в котором приняли участие школьники и депутаты городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В выставочном комплексе «Артишок» в Химках состоялся мастер-класс, где подростки своими руками изготовили экоигрушки для новогодней елки. Участники создавали венки, гирлянды и фигурки сов из шишек, украшая их веточками и сушеными дольками апельсина. Все игрушки получились уникальными и предназначены для украшения домашних елок.

В мероприятии приняли участие депутаты городского округа Инна Монастырская и Валентин Герасимов. Они поддержали школьников и приняли участие в создании украшений.

Инна Монастырская отметила, что такие занятия способствуют развитию экологической осознанности у детей. По ее словам, игрушки из натуральных материалов безопасны и учат бережному отношению к природе.

Созданные экоигрушки будут напоминать участникам не только о празднике, но и о важности заботы об окружающей среде.

