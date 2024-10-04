Школьники Серпухова выступят на этапе Чемпионата по игре «Мое Подмосковье»

Учащиеся 9-11 классов серпуховской школы № 19 им. Романа Катасонова попробовали свои силы в новой краеведческой настольной игре «Мое Подмосковье», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это мероприятие позволило не только вспомнить знакомые факты о своём родном крае, но и открыть массу новых, ранее неизвестных деталей о Подмосковье.

В ходе захватывающих соревнований, участники смогли глубже погрузиться в историю и культуру своего региона. Особенно отличилась команда учащихся 10 «А» класса, которая не только продемонстрировала выдающиеся знания, но и завоевала право представлять Серпухов на предстоящем областном Чемпионате по игре «Мое Подмосковье». Соревнование на областном уровне запланировано на 8 октября и пройдет в городе Истра.

Игра выпущена Московской областной Думой в честь 30-летия. Этот интерактивный формат помогает ребятам делать новые открытия, знакомиться с историческими достопримечательностями и живописными природными ландшафтами всего Подмосковья.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил подмосковных педагогов с Днем учителя, а также вручил награды лучшим из них. Торжественная церемония состоялась в Доме правительства Московской области.