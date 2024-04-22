Школьники Раменского округа побывали на фестивале профессий «Путь навыков»

сегодня в 14:05

В рамках фестиваля профессий «Путь навыков» преподаватели и студенты автомобильно-дорожного колледжа Бронницкого городского округа провели для школьников города Раменское мастер-класс «Первые навыки в IT-специальности». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На мастер-классе школьники узнали о новой специальности «Сетевое и системное администрирование», которая входит в топ-50 наиболее востребованных на рынке труда профессий.

Преподаватели и студенты колледжа рассказали школьникам о понятиях сетевого и системного администрирования, особенностях данной специальности и структуре стандартной сетевой системы контроля и управления доступом (СКУД).

Школьники также выполнили ряд практических заданий. Они настроили сетевые параметры видеокамеры и видеорегистратора, научились работать с архивом видеозаписей СКУД, а также самостоятельно изготовили и убедились в работоспособности патчкорда, необходимого для построения компьютерных сетей.

Мастер-класс провели преподаватели Юлия Алексеева и Игорь Алексеев, а также студенты Наталья Перфилова, Дарья Олару и Али Тажибаев.

Мероприятие помогло школьникам получить первые навыки в сфере IT и определиться с выбором будущей профессии.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.