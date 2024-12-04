Школьники Подмосковья померили одежду пожарного на уроке профориентации

Профориентационное мероприятие для подрастающего поколения состоялось на базе Дома Юнармии школы № 3 им. генерал-лейтенанта Б. А. Феофанова, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Студенты Государственного университета просвещения рассказали старшеклассникам о возможностях, которые предлагает их университет, уделив особое внимание факультету основы безопасности жизнедеятельности.

После интересного рассказа прошло практическое занятие, на котором ученики смогли надеть боевую одежду пожарного, попробовать себя в управлении БПЛА и изучить основы первой помощи.

Также школьникам рассказали о привилегиях участия в олимпиадах и о возможностях, которые открывает Государственный университет просвещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.