Гидрометцентр РФ: 30-градусная жара будет в Московском регионе 7 июля

Днем 7 июля в Москве и области будет от 28 до 30 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В Московском регионе 7 июля днем ожидается переменная облачность. Дождя преимущественно не будет. Ветер юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 17 до 19 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, без дождя.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Москве предупредила жителей столицы об аномальной жаре. Она ожидается в период с 7 по 10 июля. Температура воздуха будет подниматься до 30-33 градусов тепла.