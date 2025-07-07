Незаметно подгнил: какие опасности таит в себе битый арбуз

Покупать битые арбузы очень опасно, так как они могут незаметно начать гнить, а споры и бактерии будут распространяться по всей ягоде, сообщила РИАМО врач-диетолог Елена Соломатина.

«Иногда можно встретить битые арбузы, их даже продают дешевле. Некоторые думают, что битые места можно просто срезать и есть. Вот только мы не знаем, начался ли в нем процесс гниения, а бактерии и споры могли уже распространиться на всю ягоду», — сказала Соломатина.

Она отметила, что симптомы отравления, диарея и рвота, могут появиться позже.

Особенно это опасно для детей, стариков и беременных женщин. Их организмы могут обезвоживаться очень быстро.